«Промомед» выделит 4,7 млрд рублей на производство препаратов против рака

ГК «Промомед» инициирует строительство цеха по производству противоопухолевых препаратов в Саранске. Предприятие, в создание которого будет вложено 4,7 млрд рублей, планируется разместить на территории завода «Биохимик», сообщается на сайте правительства Республики Мордовия.

Помимо строительства цеха, в планах ГК еще несколько проектов в Мордовии. Это, в частности, запуск производства активных фармацевтических субстанций мощностью 340 тонн в год на 150 видов. Уточняется, что объект станет одним из самых крупных заводов по производству фармсубстанций в России. В реализацию проекта вложат 3,5 млрд рублей.

Также ГК заявила о намерении ввести в эксплуатацию участок по производству лекарственных средств в виде лиофилизатов, производственная мощность которого составит более 4 млн флаконов в год. Инвестиции в этот проект оцениваются в 1,2 млрд рублей.

В декабре 2022 года на заводе «Биохимик» открылось высокотехнологичное таблеточное производство. Мощность предприятия, созданного в том числе из опасений прекращения поставок лекарств из-за рубежа, – 1 млрд таблеток в год.

gxpnews