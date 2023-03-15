Novo Nordisk снизит цены на инсулин на 65-75%

Американская фармкомпания Novo Nordisk с 1 января 2024 года снизит цены на препараты для лиц с сахарным диабетом. Так, стоимость NovoLog уменьшится на 75%, а Novolin и Levemir – на 65%, сообщает Reuters.

В течение последних нескольких лет американские власти не раз обращались к производителям лекарств с призывом снизить цену на инсулин. Первой прислушавшейся к просьбам компанией стала Eli Lilly. В феврале 2023 года ее руководство объявило о планах снизить цену на препараты для диабетиков на 70% (до $25 с прежних $82).

После этого сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, возглавляющий Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP), призвал Sanofi и Novo Nordisk последовать примеру Eli Lilly.

gxpnews