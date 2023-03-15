«Биннофарм Групп» вложит 5 млрд рублей в собственное развитие

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») вложит около 5 млрд рублей в свое развитие. Средства пойдут на увеличение объема производства лекарств и развитие экспортного направления, рассказал гендиректор компании Рустем Муратов.

Кроме того, в ближайшее время компания откроет новый R&D-центр, работа в этом направлении находится на финальной стадии. «Сейчас сложилась ситуация, когда появилась необходимость в росте мощностей, именно в объеме, количестве. Несколько проектов мы такого формата реализуем», – сообщил Муратов.

Также он заявил, что в текущем году «Биннофарм Групп» откроет собственное представительство в Китае. В настоящий момент ведется подготовка необходимой документации.

О планах усилить сотрудничество с Китаем Рустем Муратов говорил и в 2022 году. «С китайским бизнесом нужно встречаться лично, налаживать долговременные отношения, поддерживать их на каждом этапе. Вы не сможете решить вопросы просто по телефону или электронной почте», – рассказывал он.

gxpnews