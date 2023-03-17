СМИ сообщили о планах Novartis продать ряд офтальмологических препаратов

Novartis намерена найти покупателя на некоторые офтальмологическиe препараты, пишет Bloomberg. Компания ранее уже продавала ряд лекарств от болезней глаз и планировала продать офтальмологическое подразделение.

Швейцарская Novartis намерена продать часть препаратов из своего офтальмологического портфеля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, фармацевтическая компания консультируется со специалистом, чтобы оценить интерес к этим активам. Офтальмологический портфель Novartis включает Xiidra, используемый для лечения сухости глаз. Объем продаж лекарства в прошлом году составил 487 млн долл.

Novartis ожидает, что активы привлекут интерес как со стороны частных инвесторов, так и со стороны стратегических участников торгов, компания уже начала переговоры с вероятными покупателями. По словам источников Bloomberg, обсуждения продолжаются, и Novartis все еще может принять решение сохранить активы.

В прошлом году «ФВ» сообщал о том, что Novartis продала компании Harrow американские права на пять офтальмологических препаратов. Harrow получила права на глазные капли для лечения катаракты Ilevro и Nevanac, глазные капли для лечения бактериального конъюнктивита Vigamox, глазные капли от воспаления Maxidex и инъекционный препарат Triesence.

В 2022 году СМИ также сообщали, что Novartis рассматривает возможность продать офтальмологическое и респираторное подразделения. Bloomberg писал, что компания планировала продать активы, чтобы сосредоточиться на основных направлениях деятельности — лечении сердечных, иммунологических, неврологических заболеваний, а также борьбе с солидными опухолями и гематологии.

Кроме того, в 2019 году швейцарский производитель выделил свое подразделение по уходу за глазами Alcon в самостоятельную компанию.

Николай Соколов

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