В ЦРПТ рассказали о поставках оборудования для маркировки из дружественных стран

ЦРПТ отреагировал на сообщение о трудностях с поставками оборудования для маркировки, о которых ранее сообщили участники рынка БАД. Оператор сообщил, что во избежание рисков начал перестраивать логистику — доля оборудования поставляется из дружественных стран.

ЦРПТ сообщил о переориентировании в поставках оборудования для маркировки — более 50% кодов наносится на оборудовании из дружественных стран, сообщили в пресс-службе.

«У ЦРПТ 165 технологических партнеров из России и зарубежья. У всех видов оборудования и ПО существуют российские аналоги или аналоги из дружественных стран, — пояснил оператор маркировки. — Для того чтобы полностью нивелировать какие-либо риски, мы превентивно начали перестраивать логистические цепочки. Как итог, уже сегодня более 50% кодов наносится на оборудовании из дружественных стран. Эта доля растет. Поставки замещены техническими решениями из Азиатского региона и Ближнего Востока. К примеру, более 80% оборудования для этикетирования завозится из Азии и ЕАЭС. Аналогичный уровень уже достигнут при нанесении кодов в типографиях. Поэтому никакого дефицита и проблем с оборудованием нет».

ЦРПТ также сформировал запасы около 10 тыс. единиц оборудования и расходных материалов на складе в Подмосковье: аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеющийся материал и др. По информации оператора, их хватит на шесть месяцев бесперебойной поддержки отраслей. В пресс-службе также уточнили, что собственные запасы также сформированы у многих производителей, к примеру, оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий.

Ранее участники рынка биологически активных добаво к сообщили «ФВ», что не все необходимое зарубежное оборудование для маркировки было доставлено в срок. К примеру, «Эвалару» пришлось сменить поставщика, и обязательную маркировку компании придется вводить на оборудовании других производителей. Поставка ожидается к 1 апреля, уточнили в компании.

В связи с этим, отмечал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, если бы обязательная маркировка началась с 1 апреля, как это планировалось изначально, мог бы сформироваться дефицит продукции.

Изначально старт маркировки БАД и антисептиков был запланирован на апрель 2023 года. Согласно обновленным планам Минпромторга, она может начаться с 1 октября.

Фото: pixabay

Маргарита Грошева

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