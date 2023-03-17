РСПП выступил против законопроекта о запрете латиницы в рекламе

Российский союз промышленников и предпринимателей направил в Госдуму письмо, в котором выступил против законопроекта, запрещающего использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. В организации аргументируют это тем, что документ приведет к существенным расходам для бизнеса и осложнит легальный оборот товаров западных брендов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против законопроекта, запрещающего использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. Это следует из письма президента организации Александра Шохина. Оно направлено 14 марта председателю Комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, пишут «Ведомости».

Его подлинность подтвердил Вячеслав Судьин, ответственный секретарь комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, которая готовила заключение на законопроект. Топилин сообщил изданию, что пока не получил письма, но готов изучить аргументы РСПП. 1 марта отрицательный отзыв на этот законопроект в Комитет Госдумы по экономической политике направило правительство России.

Соответствующие поправки в ст.5 ФЗ «О рекламе» внесли в декабре в Госдуму сенаторы от Республики Крым Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Они предложили отнести к недопустимым элементам рекламы использование некириллических алфавитов. Под исключение попадут фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.

В РСПП считают, что действующее регулирование сферы рекламы в полной мере соответствует законодательству о государственном языке, а сама инициатива — избыточна. Есть закон о государственном языке при распространении рекламы и не допускается использовать иностранные слова, которые могут привести к искажению смысла информации.

При этом написание кириллицей ряда слов, не имеющих эквивалентов в русском языке, может ввести потребителей в заблуждение, а буквальный перевод исказит смысл. Кроме того, законопроект приведет к существенным расходам для российских предпринимателей, а легальный оборот товаров западных брендов, которые не зарегистрировали свой товарный знак в России, сильно осложнится. К тому же поправки ущемят права граждан России других национальностей, чьи родные языки основаны на латинице, а сама реклама направлена не всегда только на граждан России, но и на туристов из других стран, отмечают в РСПП.

В феврале Госдума приняла закон, ограничивающий употребление иностранных слов в тех случаях, когда русский язык используется как государственный. Под исключение попадают слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Документ вступил в силу. Нормативные словари и требования к их составлению будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

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Артем Косенок

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