Москва объявила офсетный контракт на поставку медицинских изделий

Москва объявила офсетный аукцион на поставку медицинских изделий. Начальная максимальная цена составляет 5,3 млрд руб. В перечне 14 наименований изделий.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще об одном госконтракте со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку медицинских изделий. Он размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком указан Центр крови им. О.К. Гаврилова. Дата окончания подачи заявок — 29 марта 2023 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 5,3 млрд руб. Согласно условиям, победитель обязуется инвестировать не менее 500 млн руб. в создание, модернизацию, освоение на территории Москвы производства медицинских изделий и расходных материалов, указанных в перечне. Всего в перечне 14 позиций. В их числе такие медизделия, как колокол для получения плазмы, контейнер для получения, транспортировки и хранения эритроцитов и тромбоцитов, растворы антикоагулянтов — «Натрия цитрат 4%», ACD-A и др. Поставлять их нужно будет с 2025 по 2032 год.

Перечень медицинских изделий и расходных материалов, производство которых создается, модернизируется, осваивается на территории города Москвы

№ п/п Наименование товара Единица измерения Минимальное количество товаров, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) в год Минимальное количество товаров, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего Н(М)ЦК единицы товара без НДС, руб. Н(М)ЦК единицы товара с НДС, руб. 1 Колокол для получения плазмы Штука 32400 259 200 1 287,09 1 415,80 2 Контейнер для получения, транспортировки и хранения тромбоцитов Штука 17100 136 800 14 746,84 16 221,52 3 Контейнер с раствором для хранения тромбоцитов Штука 3600 28 800 1 339,84 1 473,82 4 Магистраль для деглицеролизации эритроцитов Штука 1507 12 060 6 765,84 7 442,42 5 Магистраль для сбора плазмы Штука 32400 259 200 324,40 356,84 6 Мешок одноразовый для забора, хранения и транспортировки крови, с гемоконсервантом Штука 12000 96 000 680,13 748,14 7 Мешок одноразовый для забора, хранения и транспортировки крови с лейкоцитарным фильтром, гемоконсервантом Штука 37500 300 000 1 394,88 1 534,37 8 Набор для выделения тромбоцитов, плазмы, эритроцитов, с раствором антикоагулянт стерильный — — — — 8.1 Контейнер для получения, транспортировки, хранения и переливания концентрированных тромбоцитов и плазмы с фильтром Штука 8600 68 800 14 625,13 16 087,64 8.2 Контейнер для получения, транспортировки и хранения эритроцитов Штука 4300 34 400 9 348,95 10 283,84 9 Набор для донорской крови, трехкамерный Штука 66000 528 000 398,14 437,95 10 Раствор антикоагулянт стерильный «Натрия цитрат 4%» (250 мл) Штука 32400 259 200 287,55 316,31 11 Раствор антикоагулянт стерильный ACD-A (500 мл) Штука 30000 240 000 533,17 586,49 12 Раствор натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2% для отмывки эритроцитов (2000 мл) Штука 787 6 300 2 023,98 2 226,38 13 Раствор натрия хлорида 12% для деглицеринизации эритроцитов (250 мл) Штука 225 1 800 1 588,41 1 747,25 14 Раствор стерильный SAG-M для консервации эритроцитов (350 мл) Штука 375 3 000 826,40 909,04

Источник: портал Госзакупок

В декабре сообщалось, что в Москве появится производство медицинских изделий для службы крови в рамках офсетного контракта. По условиям договора поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов. Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн руб. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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