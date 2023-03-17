Novo Nordisk временно исключили из британской лоббистской организации

По словам ABPI, такие действия Novo Nordisk противоречат своду правил Ассоциации, запрещающему действия, которые «могут дискредитировать фармацевтическую промышленность или снизить доверие к ней».

«Хотя мы разочарованы таким исходом, мы принимаем это решение. Мы по-прежнему привержены соблюдению Свода правил ABPI и самых высоких этических стандартов, установленных в фармацевтической промышленности», — заявил представитель Novo Nordisk в ответ на обвинения.

За последние четыре десятилетия ABPI применяет такую серьезную санкцию всего лишь в восьмой раз. В 2023 и 2024 годах Novo Nordisk пройдет через аудиты, в результате которых она должна будет продемонстрировать «явное, значительное и устойчивое улучшение», и только в этом случае членство компании в Ассоциации восстановят.

В прошлом месяце глава британского подразделения Novo Nordisk Пиндера Сахота ушел с поста президента ABPI, чтобы не мешать расследованию.

Николай Соколов

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