Добровольный взнос могут заплатить более 60 фармкомпаний

Правительство с февраля 2023 года обсуждает с бизнесом добровольный взнос компаний в бюджет. Он может быть осуществлен через поправки в налоговое законодательство. Ставка пока обсуждается. Предварительно взнос будут платить те компании, чья доналоговая прибыль в 2021 и 2022 годах превысила 1 млрд руб. «ФВ» составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос.

На съезде РСПП 16 марта министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ставка по обязательному сбору с бизнеса может составить 5%, передает ТАСС. Законодательно эта инициатива будет оформлена во время весенней сессии в Госдуме.

Кто подпадает под взнос

Под уплату взноса попадут все компании, чья доналоговая прибыль в 2021—2022 годах была выше 1 млрд руб., рассказал 15 марта заместитель министра финансов Алексей Сазонов. Исключение составляют нефтегазовая и угольная отрасли, а также малые и средние предприятия. По его словам, от взноса могут быть освобождены те предприятия, чья доналоговая прибыль снизилась в 2022 году по отношению к 2021-му.

«ФВ» с помощью базы СПАРК проанализировал финансовые показатели компаний за 2021 год. Мы сделали выборку по виду деятельности, куда попали аптеки, дистрибьюторы и производители лекарств и медизделий. В итоге получилось, что у 66 компаний прибыль до налогообложения в 2021 году была выше 1 млрд руб.

В таблице нет нескольких крупных фармкомпаний, у которых нет опубликованных отчетностей за 2021 год: «Биокад», «Генериум», «Валента Фарм», «Озон», «Фармстандарт-Лексредства», «Фармстандарт-Уфавита», «Сотекс», «Канонфарма Продакшн», «Акрихин», «Фирн М», НПО «Петровакс», «Герофарм», «Вертекс», «Ригла», «Полисан», «Фармасинтез», «Татхимфармпрепараты». Однако они, скорее всего, также могут попасть в список компаний, которые будут добровольно выплачивать взнос в бюджет, так как динамика прибыли за 2019—2020 годы у них положительная.

Сколько компании заплатят

Окончательный перечень предприятий будет зависеть от того, как компании отчитаются за 2022 год. Согласно Налоговому кодексу, отчеты должны быть поданы до 25 марта.

По словам Сазонова, базой для расчета взноса станет прирост налоговой базы 2021—2022 годов к 2018—2019. Окончательные условия станут понятны после определения суммы, которую необходимо собрать. Предварительно речь идет о 300 млрд руб. В зависимости от суммы и отчетностей компаний будет определена ставка для взноса.