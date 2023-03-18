Полномочия комиссии по разрешению ввоза лекарств в иностранной упаковке продлят до конца года

Минздрав предложил продлить полномочия межведомственной комиссии, занимающейся определением дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. Такая возможность появится до конца 2023 года. Действие документа также будет распространяться на все заявления о выдаче заключений комиссии, направленные в Минздрав с 1 января этого года.

Министерство здравоохранения намерено продлить до конца 2023 года полномочия межведомственной комиссии, которая определяет дефицитные препараты для их ввоза в Россию в иностранной упаковке. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Изначально такая возможность у комиссии была прописана до конца 2022 года.

Проект приказа позволит межведомственной комиссии принимать в 2023 году решения о возможности обращения в стране серии (партии) препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств, в том числе о необходимости проведения испытаний качества лекарственных препаратов, говорится в пояснительной записке. Действие документа будет распространяться на все заявления о выдаче заключений комиссии на ввоз лекарств в иностранной упаковке, которые были направлены в Минздрав с 1 января 2023 года.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были утверждены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

В мае 2022 года Минюст утвердил приказ Минздрава о работе комиссии, которая будет заниматься определением дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. Возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке была продлена в ноябре 2022 года вместе с продлением иных особенностей обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года, но поправки в подзаконные акты пока действуют только до конца 2023 года.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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