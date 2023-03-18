Минпромторг опубликовал порядок подтверждения ввозимых по нулевой пошлине товаров

Минпромторг утвердил порядок и форму подтверждения целевого назначения товаров для реализации приоритетных инвестпроектов, на которые может распространяться нулевая пошлина при ввозе на территорию страны. Направить такую заявку компании смогут как в бумажном, так и в электронном виде.

Минпромторг утвердил порядок и форму подтверждения инвестиционного предназначения для товаров, ввозимых по нулевой пошлине. Такой приказ № 55 от 13.01.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, подтверждать, попадает ли продукция под льготную категорию товаров, будут отраслевые департаменты Минпромторга на основании заявления организации. Направить такую заявку компании смогут как в бумажном, так и в электронном виде.

В заявлении указываются сведения об организации, которая реализует инвестпроект или ввозит товар для его реализации: наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, фактический и электронный адреса, телефон. Также в документе должны быть указаны дата и номер заявления, название инвестпроекта и дата его окончания, название региона, на территории которого используются товары, наименование товаров, их коды и количество.

К заявлению прилагаются копии договоров, на основании которых осуществляется ввоз продукции, или документов, подтверждающих, что ввоз осуществляется в рамках реализации инвестпроекта. Отраслевой департамент в течение пяти рабочих дней с момента регистрации проверяет заявление и в случае необходимости направляет в организацию письмо с требованием устранить нарушение.

Правительство еще в мае 2022 года отменило ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов. В перечень приоритетных видов деятельности включено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Объем капиталовложений составляет не менее 250 млн руб.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

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