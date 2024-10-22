Препараты от диабета могут снижать риск передозировки опиоидами и алкогольной интоксикации

Исследование, опубликованное в журнале Addiction, показало, что препараты для лечения диабета и ожирения класса агонистов ГИП/ГПП-1 потенциально снижают риск передозировки опиоидами и алкогольной интоксикации у пациентов с соответствующими зависимостями. Ученые предполагают, что механизм действия этих препаратов, вызывающих чувство насыщения, может способствовать снижению потребления психоактивных веществ.

Препараты для лечения диабета и ожирения могут снижать риск передозировки опиоидами и алкогольной интоксикации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Addiction.

Ученые из Университета Лойолы в штате Чикаго (США) проанализировали медицинские карты более 1,3 млн пациентов с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов и алкоголя. Часть из них принимала препараты от диабета и ожирения класса агонистов рецепторов глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) или глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). К ним относятся популярные «Оземпик» и Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk, которые воздействуют на рецепторы ГПП-1, а также Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) фармгиганта Eli Lilly, стимулирующие активность как рецепторов ГПП-1, так и ГИП.

Исследование показало, что у 8 103 человек с зависимостью от опиоидов, которые принимали агонисты ГИП/ГПП-1, риск передозировки обезболивающими средствами из опийного мака был на 40% ниже по сравнению с теми, кто не проходил курс лечения лекарствами от диабета и ожирения. В группе из 5 621 пациента с алкоголизмом прием этих препаратов снизил риск интоксикации на 50%.

В научной работе отмечается, что она имеет ряд недостатков, в том числе ретроспективный характер проанализированных данных и возможные ошибки, допущенные при внесении медицинских записей. Все это не позволяет установить причинно-следственную связь между приемом препаратов и снижением указанных рисков.

Помимо этого, исследователи обнаружили, что пациенты, принимавшие те или иные противодиабетические средства, реже обращались за медицинской помощью в связи со злоупотреблением психоактивных веществ. У людей с опиоидной зависимостью, принимавших агонисты ГИП/ГПП-1, количество визитов к врачу по этому вопросу было на 10% ниже, чем у тех, кто не принимал лекарства. Среди алкозависимых, которые получали препараты, этот показатель был ниже на 15%.

Глава отдела клинических испытаний Национального института исследований наркотической зависимости США Лоренцо Леджио рассказал американской сети общественного радиовещания NPR, что научному сообществу давно известно о частичном сходстве нейробиологических механизмов, которые отвечают за пищевое поведение и формирование зависимости у некоторых людей. По его словам, ученые до сих пор не знают, как именно работают препараты наподобие «Оземпика». Однако есть предположения, что чувство насыщения, вызванное агонистами ГИП/ГПП-1, может способствовать снижению потребления психоактивных веществ.

Более ранние исследования подтвердили, что семаглутид способен снижать риск инсульта и сердечных приступов, замедлять прогрессирование почечной недостаточности, уменьшать боль в коленях при остеоартрите и помогать в борьбе с рядом других заболеваний. Кроме того, в мае этого года Novo Nordisk начала изучать эффективность своих препаратов в снижении употребления алкоголя и лечении алкогольной болезни печени. Испытания завершатся в 2025 году.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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