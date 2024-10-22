Аптечная сеть CVS Health сменила гендиректора на фоне давления инвесторов

Американская аптечная сеть CVS Health назначила новым генеральным директором Дэвида Джойнера на фоне давления со стороны инвесторов, в особенности хедж-фонда Glenview Capital Management. Об этом пишет агентство Reuters.

Джойнер вступил на пост главы компании с 17 октября, сменив Карен Линч, которая занимала эту должность с февраля 2021 года. Ранее он возглавлял CVS Caremark — подразделение CVS по льготному лекарственному обеспечению. Его общий стаж работы в сфере здравоохранения насчитывает 37 лет.

В заявлении для сотрудников Джойнер отметил, что залог успеха CVS — целостность структуры. Осведомленные источники подтвердили Reuters, что компания не планирует разделяться на розничное и страховое подразделения, о чем ранее сообщали СМИ.

Смена руководства произошла на фоне падения акций CVS почти вдвое по сравнению с показателями 2022 года. Беспокойство инвесторов вызвала также чистая прибыль компании в I квартале 2024 года, которая составила 1,12 млрд долл. по сравнению с 2,14 млрд долл. за аналогичный период предыдущего года.

Резкое ухудшение финансовых показателей объясняется снижением рентабельности розничного фармацевтического бизнеса CVS после того, как страховые компании стали выплачивать меньше компенсаций за рецептурные препараты. Еще одной проблемой стало ужесточение конкурентной борьбы со стороны онлайн-ритейлеров, таких как Amazon.

В этих условиях CVS инициировала процесс закрытия аптек в США. По состоянию на август 2023 года по всей стране прекратила работу 851 торговая точка, пишет телеканал CNBC.

Помимо этого, аптечная сеть сокращает персонал для оптимизации расходов. В этом месяце стало известно о планах CVS уволить 2 900 сотрудников.

Как утверждала газета Wall Street Journal, именно Glenview, владеющий около 1% акций CVS, продвигал реструктуризацию компании с конца прошлого месяца на фоне ее финансовых неудач. Однако впоследствии фонд опубликовал официальное заявление, в котором опроверг информацию касательно поддержки идеи разделения бизнеса.

CVS принадлежит сеть из около 9 900 одноименных аптек, 1 100 клиник MinuteClinic и бизнес по предоставлению услуг медицинского страхования Aetna. Компания входит в список Fortune 500 и является одним из крупнейших работодателей в США с более чем 300 тыс. сотрудников.

Фото: cvshealth.com

Владимир Заболотских

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