Суд обязал «Башфармацию» выплатить 81 млн рублей по неоплаченному договору

Как указано в материалах дела, «Пульс Самара» и «Башфармация» заключили договор о поставке продукции в апреле 2023 года. Подрядчик свою часть сделки выполнил, однако оплаты не получил. По контракту между сторонами было заключено соглашение о начислении неустоек в случае просрочки исполнения покупателем обязательств. Всего в период с 10 января по 11 сентября 2024 года было начислено пени в размере 9,4 млн рублей.

В середине февраля «Пульс Самара» направила исковые требования в АС Республики Башкортостан. 18 октября АС решил удовлетворить требования заявителя.

По данным СПАРК-Интерфакс, гендиректором госпредприятия «Башфармация» выступает Светлана Ачакеева. Компания заняла 67-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам I полугодия 2024 года» с выручкой 1,08 млрд рублей. На 1 июля 2024 года «Башфармация» владела 273 аптечными учреждениями.

В мае 2019 года аптечная сеть утвердила Положение о закупках, благодаря которому получила право приобретать услуги у единственного поставщика в 36 случаях, в том числе при поставке лекарств. В июле того же года Управление ФАС по Башкортостану инициировало проверку документа, предполагая нарушение закона «О защите конкуренции» в его положениях. В январе 2020 года в региональном УФАС сообщили о выполнении «Башфармацией» предписания регулятора и устранении нарушения антимонопольного законодательства.