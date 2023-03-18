«Р-Фарм» выиграла еще один офсетный контракт на поставку лекарств

Компания «Р-Фарм» заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств, объявленный правительством Москвы. Она на треть снизила начальную максимальную стоимость контракта. Ранее компания уже выигрывала офсетные контракты в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания «Р-Фарм» заключит госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный Департаментом Москвы по конкурентной политике. Информация о результатах торгов размещена на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млрд руб. «Р-Фарм» снизила эту цену до почти 4,8 млрд руб.

Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 3 млрд руб. В списке лекарственных средств, которые компания будет поставлять, 10 препаратов. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как акситиниб, апиксабан, вилдаглиптин, лапатиниб, ситаглиптин, тофацитиниб, эверолимус, элтромбопаг и леналидомид. Поставлять их нужно будет с 2026 по 2030 год.

Антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) компании Pfizer входит в TOP5 самых продаваемых лекарств в России. Он защищен российским патентом до марта 2027 года. Другой патент, который защищает препарат тофацитиниб («Яквинус», предназначен для терапии ревматоидного артрита, с 2020 года входит в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19) и также принадлежит компании Pfizer, Роспатент признал полностью недействительным на территории России в прошлом году, рассмотрев возражение от компании «ПСК Фарма». Срок евразийского патента на леналидомид истек в июле 2022 года. Центр лекобеспечения в мае — июне заключил четыре контракта. Препарат стал лидером по многолетним контрактам в 2022 году.

В феврале «Р-Фарм» выиграла еще один офсетный контракт, вчетверо снизив его начальную максимальную стоимость. Результаты конкурса оспорил «Биокад». Однако жалоба компании на победу «Р-Фарм» на поставку лекарств в рамках офсетного контракта была признана необоснованной.

В сентябре 2018 года структура «Р-Фарм» – ООО «Р-Опра» – выиграла офсетный контракт с Москвой на поставку лекарств. Компания предложила исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной максимальной цене в 22,5 млрд руб.

В январе 2023 года также стало известно, что «Р-Фарм» выиграла офсетный контракт на строительство завода в Санкт-Петербурге. Компания снизила начальную стоимость контракта с 16,8 млрд до 8,7 млрд руб.

Артем Косенок

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