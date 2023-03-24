В США три человека умерли после применения глазных капель

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили о гибели трех человек после применения глазных капель EzriCare и Delsam Pharma от индийской фармкомпании Global Pharma Healthcare. Еще восемь человек ослепли, а четверым пришлось хирургическим путем удалить глазные яблоки, сообщает АВС News.

По данным CDC, капли, предназначенные для устранения сухости глаз, заражены устойчивой к антибиотикам формой бактерии Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка). Всего по состоянию на 14 марта инфекция выявлена у 68 человек в 16 штатах страны.

О том, что в продажу попала некачественная продукция, стало известно еще в январе 2023 года. Тогда же была зафиксирована первая смерть человека, использовавшего средство. В марте количество смертей увеличилось до трех.

Из продажи отозвали 10 марок капель от разных производителей, имитирующих слезы. CDC призывает американцев не пользоваться глазными каплями от Global Pharma Healthcare.

В декабре 2022 года синегнойная палочка была выявлена в партии противоракового лекарства Methotrexate (метотрексат) в Ливане и Йемене. ВОЗ отреагировала на ситуацию, заявив, что, вероятно, товар распространялся через неофициальные рынки.

gxpnews