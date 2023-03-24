Суд прекратил производство по иску «Вектор-БиАльгам» к «Герофарму»

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску АО «Вектор-БиАльгам» к «Герофарму» на 260 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску АО «Вектор-БиАльгам» к «Герофарму» на 260 млн руб. Информация об этом размещена в электронной базе суда 20 марта. Иск рассматривался в закрытом судебном заседании. Причины его прекращения не называются.

О том, что один из производителей вакцины «ЭпиВакКорона» — АО «Вектор-БиАльгам» пытается через суд взыскать 260 млн руб. убытков с выпускавшего компоненты для препарата «Герофарма», стало известно в июле 2022 года. Компания якобы поставляла некачественный белок.

«Герофарм» с конца 2020 года выпускал один из ключевых компонентов для производства пептидной вакцины — белок-носитель, с которым объединяются пептиды. «Вектор-БиАльгам» в июне 2021 года заказал у компании белок-носитель для выпуска «ЭпиВакКороны». Сумма контракта и объем заказа не раскрывались.

В марте «Герофарм» подал иск к АО «Вектор-БиАльгам». Компания требовала взыскать более 218 млн руб. Из них 203 млн руб. — долг по оплате товара, а оставшаяся сумма — неустойка за нарушение сроков оплаты. В ходе рассмотрения дела «Вектор-БиАльгам» указывал, что «Герофарм» частично поставил некачественный белок-носитель.

Позднее истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 191 млн руб. По данным электронной картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в декабре иск был удовлетворен.

По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел основной объем — 42% доз. Еще 35% выпустил сам Центр «Вектор», около 23% — «Герофарм». Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал Центр «Вектор». В октябре 2020 года Минздрав зарегистрировал препарат, который стал второй вакциной от коронавирусной инфекции.

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Артем Косенок

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