На фоне спада заболеваемости COVID-19 ВОЗ предложила новый подход к вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила странам ориентироваться на несколько критериев при проведении прививочной кампании против COVID-19. Условно население можно разделить на три группы нуждаемости: наивысшего, среднего и низкого приоритетов.

Критерии определила Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ. В первую группу «высокого приоритета» вошли пожилые люди, взрослые с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни), лица с ВИЧ, пациенты после трансплантации органов, а также беременные и работники здравоохранения. Им предлагается проводить дополнительную бустерную вакцинацию через 6 или 12 месяцев после последней дозы – с учетом нескольких факторов (возраст и состояние иммунодефицита).

В группу «среднего приоритета» эксперты включили взрослых без сопутствующих заболеваний, а также детей и подростков с хроническими заболеваниями. Этой группе рекомендовано проводить первичную серию прививок от коронавирусной инфекции и «первичные бустерные дозы». Дополнительно проводить вакцинацию бустерными прививками этой группе населения необязательно. К группе «низкого приоритета» отнесены дети и подростки в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация по COVID-19 в стране стабилизировалась. «Мы видим, что все новые штаммы не дают таких высоких цифр по заболеваемости [как ранее], не дают тяжелые заболевания, мы видим положительную ситуацию со смертностью и госпитализацией», – сообщила она.

gxpnews