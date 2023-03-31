Сеченовский университет начал второй этап КИ препарата Biocad от болезни Бехтерева

В Центре клинического изучения лекарственных средств ПМГМУ им. И. М. Сеченова стартует вторая фаза клинических испытаний (КИ) препарата BCD-180 от российской Biocad, который призван облегчить состояние пациентов с анкилозирующим спондилитом (болезнь Бехтерева). Первый этап прошел успешно, сообщается на сайте университета.

Первая фаза КИ не выявила серьезных побочных реакций у испытуемых. В ходе второй фазы планируется оценить фармакокинетику, фармакодинамику, безопасность и переносимость препарата, в том числе среди лиц азиатской расы, поскольку в будущем планируется его регистрация в Китае. В исследовании участвуют добровольцы в возрасте 18-45 лет.

Анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева, – хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое поражает молодых людей и быстро прогрессирует, часто приводя к инвалидизации. На сегодня является неизлечимым: существующие лекарства могут лишь временно замедлить процесс.

Испытания BCD-180 проходят не только в России, но и в Беларуси. Исследования проходят в соответствии с российскими и международными стандартами.

gxpnews