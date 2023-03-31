Препараты Novo Nordisk от ожирения могут впервые попасть в список основных лекарств ВОЗ

ВОЗ рассматривает возможность включения препаратов от ожирения в свой перечень основных лекарств, который используется странами с низким и средним уровнем дохода при принятии решений о госзакупках. Речь идет, в частности, о препарате Saxenda (лираглутид) от Novo Nordisk, и, если кандидатура будет одобрена, это будет первое лекарство от ожирения в перечне ВОЗ, сообщил Reuters.

Запрос о включении в перечень препаратов от ожирения планируется рассмотреть в апреле 2023 года, а обновиться он может уже в сентябре 2023 года. Для принятия положительного решения ВОЗ должна убедиться в эффективности лираглутида при лечении проблемы лишнего веса.

Помимо Saxenda, Novo Nordisk производит еще один препарат на основе лираглутида – Wegovy (в РФ – «Оземпик»). Лекарства используются как для лечения ожирения, так и в терапии сахарного диабета. В случае одобрения в перечень, вероятно, попадут оба препарата.

Некоторые представители врачебного сообщества и эксперты в области общественного здравоохранения относятся к лечению ожирения препаратами от диабета с недоверием и предостерегают от широкого внедрения таких средств, потому что механизм их действия в случае лечения проблемы лишнего веса изучен не до конца. С препаратами Novo Nordisk также связано несколько скандалов, один из них – бесцеремонная реклама. Novo Nordisk даже лишилась членства в Ассоциации фармацевтической промышленности Великобритании по этой причине.

По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году свыше 4 млрд человек (более половины населения мира) будут страдать лишним весом. Сильнее всего эта проблема отразится на населении стран с низким уровнем дохода.

gxpnews