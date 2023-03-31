«Марбиофарм» избежал банкротства из-за своей роли в ТЭК

Как следует из решения суда, ОАО «Марбиофарм» не может быть признано банкротом, потому что компания производит и оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения не только собственного производства, но и части жилого фонда микрорайона «Ширяйково» в городе Йошкар-Ола. Теплоснабжение и горячее водоснабжение восьми домов в микрорайоне может осуществляться только от тепловых сетей ОАО «Марбиофарм». Компания включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). В этом случае Банк «Санкт-Петербург» должен был принять исчерпывающие меры для обращения взыскания на имущество, чего сделано не было.

Региональное Министерство промышленности, экономического развития и торговли в отзыве на исковое заявление указало, что банкротство ОАО «Марбиофарм» затронет полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения: организация установила тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2019-2023 годы.

«Марбиофарм» может обжаловать определение суда в течение месяца.

В начале 2023 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ООО «Биотэк» – головной структуре группы, основанной Борисом Шпигелем. Заявление о банкротстве подал в октябре 2022 года поставщик лекарств «Эллара». Теперь в процедуру пытается включиться «Фармстандарт», как следует из материалов суда: компания Виктора Харитонина 28 марта подала заявление на включение в реестр кредиторов «Биотэка» с суммой задолженности 613 млн рублей.

Процедура банкротства инициирована в четырех компаниях группы, основанной Борисом Шпигелем. Кроме головного ООО «Биотэк», наблюдение введено в МФПДК «Биотэк» – такое решение Арбитражный суд Москвы принял 22 марта. Дело о банкротстве пензенской аптечной сети ОАО «Фармация» по иску Банка «Санкт-Петербург» затягивается из-за судебных разбирательств: «Фармация» пытается через московский арбитраж признать недействительными договоры поручительства, на основании которых возник долг перед банком.

Ситуация в группе «Биотэк» начала ухудшаться после ареста Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в марте 2021 года. Все трое задержаны по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с целью отдачи предпочтений компании «Биотэк» при заключении госконтрактов в регионе. Все обвиняемые с марта 2021 года содержатся в СИЗО «Матросская тишина».

Фото: marbiopharm.ru

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