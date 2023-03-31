Jemperli от GSK может стать новым стандартом лечения рака эндометрия

Исследователи представили промежуточные результаты испытания препарата Jemperli от GSK, который может стать новым стандартом лечения рака эндометрия.

GSK представила промежуточные результаты III фазы испытаний онкологического препарата Jemperli. Препарат продемонстрировал статистически и клинические значимое улучшение выживаемости без прогрессирования у пациенток с первично-распространенным или рецидивирующим раком эндометрия.

В исследовании III фазы RUBY компания GSK испытывала препарат Jemperli в сочетании со стандартной терапией. Этот курс лечения сравнивался со стандартной терапией в сочетании с плацебо. Текущий стандарт лечения рака эндометрия включает комбинированную химиотерапию карбоплатином и паклитакселом.

По итогу двух лет исследования Jemperli показал способность улучшать выживаемость без прогрессирования на 72% у пациенток с первично-распространенным или впервые рецидивирующим раком эндометрия с опухолями с дефицитом репарации несоответствия (dMMR) или высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) по сравнению со второй группой.

Также, по данным компании, Jemperli вместе с химиотерапией снизили риск прогрессирования заболевания или смерти на 36% по сравнению с одной только химиотерапией. Кроме того, среди пациентов, получавших Jemperli, наблюдалась клинически значимая тенденция общей выживаемости.

«Тенденция по общей выживаемости обнадеживает, но это необходимо подтвердить в ходе более длительного наблюдения, принимая во внимание, что в стандартной группе многие пациенты получали иммунотерапию в качестве последующих линий лечения», — заявила эксперт гинекологической организации ESMO Илария Коломбо.

Николай Соколов

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