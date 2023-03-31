Первая в своем классе пероральная терапия против бляшечного псориаза одобрена в ЕС

Еврокомиссия одобрила препарат Sotyktu против бляшечного псориаза у взрослых. Это первый ингибитор тирозинкиназы 2 (TYK2), зарегистрированный в ЕС.

Европейская комиссия одобрила препарат Sotyktu (deucravacitinib) для взрослых с бляшечным псориазом средней и тяжелой степеней. Пероральный ингибитор тирозинкиназы 2 показан пациентам, которые являются кандидатами на системную терапию заболевания.

«Sotyktu— первая одобренная почти за 10 лет пероральная терапия с новым механизмом действия для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степеней», — сообщает компания на своем сайте.

Одобрение в Евросоюзе является «знаковым достижением», заявил доктор Самит Хирават, главный медицинский директор Bristol-Myers Squibb.

Теперь у пациентов есть «высокоэффективный вариант перорального лечения с хорошей переносимостью, который нужно принимать один раз в день и который не требует лабораторного мониторинга», — добавил профессор Любекского университета Диамант Тачи.

Одобрение ЕС было выдано на основании результатов двух клинических испытаний фазы III. Однократный прием Sotyktu раз в сутки продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению с плацебо и препаратом «Отесла», который принимался два раза в день. В обоих исследованиях Sotyktu назначали в дозе 6 мг, дозировка препарата «Отесла» cоставляла 30 мг за прием.

«Клинические испытания III фазы показали, что Sotyktu продемонстрировал значительную и длительную эффективность по нескольким ключевым конечным точкам, включая очищение кожи и тяжесть симптомов», — добавил доктор Тачи.

Николай Соколов

pharmvestnik