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Эксперты рассказали о низкой популярности франшизных проектов среди аптек

Формат франшизы не пользуется популярностью на аптечном рынке. Более того, сегмент обладает сомнительной репутацией из-за деятельности отдельных игроков.

Франшизные проекты редко приживаются на аптечном рынке и чаще всего нацелены на непрофильных новичков, рассказали «ФВ» опрошенные эксперты.

По мнению ряда игроков, сейчас на рынке нет франшизных проектов в классическом понимании. Некоторые эксперты отмечают, что спрос на эту услугу есть, но существующие франшизы нацелены не на тех клиентов. Более того, у таких проектов не лучшая репутация на рынке.

Руслан Мавлиханов
pharmvestnik

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30 марта, 2023 | Просмотров: 87