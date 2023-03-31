Первая в своем классе пероральная терапия против бляшечного псориаза одобрена в ЕС RNC Pharma сообщила о значительном сокращении активности российских фармпроизводителей » Эксперты рассказали о низкой популярности франшизных проектов среди аптек Формат франшизы не пользуется популярностью на аптечном рынке. Более того, сегмент обладает сомнительной репутацией из-за деятельности отдельных игроков. Франшизные проекты редко приживаются на аптечном рынке и чаще всего нацелены на непрофильных новичков, рассказали «ФВ» опрошенные эксперты. По мнению ряда игроков, сейчас на рынке нет франшизных проектов в классическом понимании. Некоторые эксперты отмечают, что спрос на эту услугу есть, но существующие франшизы нацелены не на тех клиентов. Более того, у таких проектов не лучшая репутация на рынке. Руслан Мавлиханов

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