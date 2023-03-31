Лукашенко: «Иран и Китай готовы размещать в Беларуси свое фармпроизводство»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Иран и Китай готовы размещать в республике свое фармпроизводство. По его словам, никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень белорусского медицинского обслуживания.

«Иран и Китай идут к нам, готовы размещать свои производства лекарств у нас», – сказал Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к народу и парламенту страны.

По его словам, санкции не смогут и не должны повлиять на уровень белорусского медицинского обслуживания. «На особом контроле – производство белорусских лекарственных препаратов», – подчеркнул он.

В конце прошлого года Мурашко сообщил о планах России наладить совместное с Беларусью производство лекарств в области трансплантологии, а также инновационных препаратов. Недавно Россия и Беларусь реализовали совместный проект, в рамках которого были разработаны импланты для лечения ортопедических проблем у детей, эта разработка уже внедрена и выпускается, добавил глава Минздрава РФ.

gxpnews