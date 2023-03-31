«ПСК Фарма» получила регудостоверение на препарат для лечения ВИЧ

14 марта «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на антиретровирусный препарат «Ритонавир», предназначенный для терапии инфекции ВИЧ-1 у взрослых и детей, об этом сообщила пресс-служба компании.

«Препарат „Ритонавир” замедляет распространение ВИЧ-инфекции в организме и усиливает действие некоторых других препаратов против ВИЧ. Только врач может составить лучшую комбинацию для терапии с учетом индивидуального подхода к пациенту», – говорится в сообщении.

Несмотря на то что на российском рынке представлен ряд компаний, выпускающих «Ритонавир», потребности в этом антиретровирусном препарате сохраняются. Только по итогам 2022 года ЛПУ закупили «Ритонавир» на 288,6 млн рублей.

Однако в 2022 году в России зафиксировали на 2% меньше, чем в предыдущем году, новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Одной из наименее пораженных заболеванием территорий Европы остаются регионы Северо-Кавказского федерального округа. Согласно порталу госзакупок, по итогам проведенного московскими властями тендера цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ, «Ритонавир», снизилась до 2800 рублей. Предельная цена оригинального «Исентресса» – 17 200 рублей.

gxpnews