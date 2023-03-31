Sartorius купит занимающуюся модифицированием вирусов компанию за 2,4 млрд евро

Компания Sartorius купит французскую технологическую фирму Polyplus за 2,4 млрд евро. Polyplus занимается созданием модифицированных вирусов, которые используются для доставки клеточной и генной терапии в организм пациента.

Sartorius приобретет французскую технологическую компанию Polyplus за 2,4 млрд евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года, говорится в заявлении компании.

Polyplus насчитывает 270 сотрудников и производит материалы и компоненты для создания вирусных векторов, которые используются в клеточной и генной терапии. Polyplus имеет представительства во Франции, Бельгии, Китае и США. Sartorius считает, что выручка от продаж Polyplus в этом году составит несколько десятков миллионов евро.

«Инновационные решения Polyplus прекрасно дополнят наше портфолио, в частности, наши продукты в виде среды для культивирования клеток и критически важных компонентов для разработки и производства передовых методов лечения», — заявил представитель Sartorius Рене Фабер.

Это не единственная попытка Sartorius усилить свои позиции в области клеточной и генной терапии за последние годы. В 2022 году компания приобрела британскую компанию Albumedix, которая производит продукты для создания клеточных терапий и вакцин. Сумма сделки составила чуть больше 500 млн долл.

Фото: sartorius.com