Суд прекратил производство по делу о банкротстве «Марбиофарм»

Арбитражный суд Республики Марий Эл прекратил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Марбиофарм», афиллированного с Группой компаний «Биотэк». Суд признал, что завод обеспечивает теплом и горячим водоснабжением микрорайон в Йошкар-Оле, поэтому не может быть признан банкротом. ПАО «Банк Санкт-Петербург» хотел взыскать с предприятия свыше 101 млн руб.

Арбитражный суд Республики Марий Эл прекратил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Марбиофарм». Такая информация размещена в электронной картотеке суда. В ноябре 2022 года ПАО «Банк Санкт-Петербург» обратился в суд с иском о банкротстве ОАО «Марбиофарм». Предприятие задолжало банку свыше 101 млн руб. за непогашенный кредит. В качестве третьего лица было привлечено ООО «Биотэк».

Должник просил отказать во введении наблюдения и прекратить производство о признании банкротом. Республиканский Минпромторг в отзыве указал, что «Марбиофарм» — теплоснабжающая организация, включенная в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе. Также предприятие установило тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2019—2023 годы, поэтому его банкротство затрагивает полномочия органов местного самоуправления в данной сфере. Согласно материалам дела, «Марбиофарм» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения домам в жилом микрорайоне «Ширяйково» в городе Йошкар-Ола.

По данным СПАРК, ОАО «Марбиофарм» принадлежит компании АО МФПДК «Биотэк». Как указано на официальном сайте, завод является предприятием полного технологического цикла. В настоящее время поставляет на рынок всех регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья более 80 наименований продукции различных фармацевтических групп: лекарственные препараты, БАД, пищевые добавки и субстанции.

В начале марта Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Биотэке». Среди кредиторов компании — «Эллара», «Промомед ДМ» и «Востокинвестпроект», банк «Санкт-Петербург» и Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. В январе правопреемником «Эллары» по делу о банкротстве стал «Биофарм».

Фото: marbiopharm.ru

Артем Косенок

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