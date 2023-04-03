Ардак Тулегенова вновь избрана главой Фармакопейного комитета ЕАЭС

Профессор, доктор фармацевтических наук Ардак Тулегенова вновь избрана председателем Фармакопейного комитета ЕАЭС. Выборы главы комитета и его заместителей, которые избираются сроком на три года, состоялись 23 марта 2023 года.

Заместителями председателя стали замдиректора Центра экспертизы и контроля лекарственных средств ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Елена Ковалева и замгендиректора по инновационному развитию РУП «Белмедпрепараты» Сергей Марченко.​

В ходе заседания Ардак Тулегенова представила отчет о проделанной Фармакопейным комитетом работе с 2020 по 2023 год. В течение этого периода велась подготовка 168 общих фармакопейных статей (монографий), в ближайшее время их включат в Фармакопею ЕАЭС.

Кроме того, за отчетный период к работе Фармакопейного комитета ЕАЭС в качестве наблюдателей присоединились Узбекистан и Куба. Сейчас деятельность комитета распространяется на РФ, Беларусь и Казахстан. Кроме того, с Арменией и Киргизией налажено взаимодействие по фармакопейному нормированию.

Ардак Тулегенова избрана председателем комитета Фармакопейного комитета ЕАЭС в третий раз. Ранее этот пост занимала доктор фармацевтических наук, профессор Елена Саканян.

gxpnews