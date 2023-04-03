«Биокад» зарегистрировал свой препарат от рассеянного склероза

Ивлизи (дивозилимаб) позволяет снизить количество обострений у пациентов c рассеянным склерозом, указал «Биокад». Принимать препарат нужно один раз в полгода.

В России более 150 тысяч пациентов с рассеянным склерозом – подсчитали эксперты «Биокада». Это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон и способное привести к нарушению двигательной активности и полному параличу. Пациенты с этим диагнозом пожизненно принимают препараты для замедления прогрессирования болезни.

На проведение клинических исследований (КИ) I и II фаз дивозилимаба компания в 2019 и 2020 годах получила субсидии в размере 16,3 млн рублей от Минпромторга. Участники КИ продолжают терапию дивозилимабом для изучения эффективности и безопасности препарата при его длительном применении.

Рассеянный склероз входит в госпрограмму «14 ВЗН». По этой программе уже закупается моноклональное антитело против CD20 – окрелизумаб от Roche. Подробнее о том, как организованы лекобеспечение и терапия пациентов с рассеянным склерозом в России, – в материале Vademecum.

Другой оригинальный препарат фармкомпании «Биокад» – Илсира (левилимаб) для лечения ревматоидного артрита и применяемый при COVID-19 – вошел в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции. Препарат был зарегистрирован по ускоренной схеме, по показанию «острый респираторный дистресс-синдром с повышенным высвобождением цитокинов». Илсира зарегистрирован в июне 2021 года, а в сентябре препарат был зарегистрирован в Республике Беларусь. На КИ препарата направили более 300 млн рублей.

Оригинальный препарат Фортека (пролголимаб) для терапии метастатической или неоперабельной меланомы «Биокад» разрабатывал с 2013 года, потратив на этот проект 737,2 млн рублей собственных средств. В августе 2020 года Минздрав включил его в перечень жизненно важных лекарств.

Фармацевтическая компания «Биокад» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. «Биокад» занимается разработкой и производством препаратов, в частности против онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Всего в портфель компании входит около 62 лекарств. «Биокаду» принадлежит более 40 лабораторий и 7 производственных комплексов, продукты компании реализуются в более чем 40 странах. Представительства «Биокада» есть в России (Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Сочи), а также в Бразилии, Вьетнаме, Индии и ОАЭ. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка головной компании АО «Биокад» в 2020 году составила 33 млрд рублей, прибыль – 12,2 млрд рублей. Организация принадлежит кипрской Biocad Holding, которой в свою очередь владеют председатель совета директоров «Биокада» Дмитрий Морозов (30%) и Augment Investments Limited (70%).