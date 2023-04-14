Треть производственных аптек на грани закрытия из‑за дефицита специалистов

В России 1378 производственных аптек, но примерно треть из них (37%) на грани прекращения деятельности. Причина – в нехватке профильных специалистов: провизоров-аналитиков и провизоров-технологов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на заседании рабочей группы, которая была создана после принятия закона о производственных аптеках.

Он обозначил задачи по оптимизации нормативно-правового регулирования в области изготовления лекарств в аптеках. Помимо выработки совместных решений по подготовке кадров, следует пересмотреть ограничения работы таких аптек: «Жесткий контроль за качеством должен остаться, а препоны для фармкомпаний – быть сняты». У предприятий должны быть максимально благоприятные условия для выхода на рынок, заявил Огуль.

При этом речь идет не только о «высокотехнологичных крупных структурах», но и о «маленьких компаниях», хотя, согласно закону, к аптечному производству лекарств допущены только государственные организации.

Также на заседании рабочей группы представили данные мониторинга работы производственных аптек. В частности, депутаты отметили тренд на закрытие таких аптек и переход фармацевтической деятельности в статус «торговля». «Основная масса <…> принадлежит медучреждениям и работает по их заказу. Но и в этих аптеках говорят о серьезной проблеме – отсутствии квалифицированных кадров», – подчеркнул Огуль.

gxpnews