Косметологические клиники теряют врачей и обороты

2022 год оказался очень тяжелым для косметологического бизнеса. Едва начавшееся восстановление после пандемии было прервано в начале года. У клиник снижаются и обороты, и пациентопоток, к тому же уходят сотрудники. В первом квартале 2023 года ситуация не улучшилась.

Национальная ассоциация клиник эстетической медицины (НАКЭМ) опросила руководителей российских клиник о результатах 2022-го и первого квартала 2023 года. 65% респондентов отметили, что валовый оборот их клиник снизился более чем на 20%. Рост валового оборота более чем на 20% в 2022 году отметили лишь 17% респондентов.

По мнению 30%, в первом квартале 2023 года ситуация только ухудшилась. Об улучшении ситуации говорят 15%. А больше половины – 55% – считают, что ситуация осталась на том же уровне, что и в прошлом году.

Потерю первичных пациентов ощутили 52% респондентов, 62% говорят об общем падении количества пациентов. Число первичных пациентов и рост общего числа отмечает треть респондентов.

Почти половина респондентов (45%) была вынуждена поднять в 2022 году цены, 20% говорят, что не меняли их, а 35% даже снизили цены. При этом у большинства (45%) средний чек составляет 5000-10 000 рублей.

Данные НАКЭМ подтверждают результаты исследования Аналитического бюро GxP News, проведенного осенью-зимой 2022 года. По данным этого исследования, в самой сложной ситуации оказались московские клиники, особенно те, что ориентировались на высокодоходную аудиторию. В 2022 году многие клиники старались удерживать цены и проводить акции, чтобы не только сохранить своих постоянных пациентов, но и привлечь тех, кто искал более низкие цены, – за счет этой миграции и произошел рост потока первичных пациентов.

Стремление удержать цены на прежнем уровне и активное введение акций на процедуры в сочетании с потерей пациентов не могло не привести к снижению оборотов.

Еще один важный тренд, который заметен и в исследовании Аналитического бюро GxP News, и в данных НАКЭМ, – уход косметологов из клиник. 41% опрошенных НАКЭМ руководителей клиник говорят об уходе 10-20% специалистов. Эти данные очень похожи на полученные Аналитическим бюро. Профессиональные косметологи открывают свои кабинеты и пополняют ряды «серых» специалистов, составляя полноценную конкуренцию клиникам.

«В отличие от нелегалов со средним образованием или без такового, именно такие специалисты составляют сейчас новый пласт конкуренции: они не хотят нести репутационные и финансовые риски, поэтому, как правило, покупают зарегистрированные препараты и аппараты у тех же поставщиков, что и мы, но имеют в разы меньшие, по сравнению с легально работающими клиниками, издержки. Они не лицензируются, не платят налоги и просто работают в кеш. Радует, что все-таки многие пациенты осознают риски надомно-офисной косметологии и выбирают качество и безопасность, которые могут гарантировать только медицинские учреждения нашего профиля», – говорит соучредитель НАКЭМ, гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова.

Методология: в исследовании НАКЭМ приняли участие 112 руководителей – членов НАКЭМ, пользователей порталов www.skin.expert и www.ecalm.info.

gxpnews