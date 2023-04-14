Takeda строит новый завод на фоне одобрения HyQvia для лечения детей

Препарат иммуноглобулина HyQvia от японской Takeda получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на применение у пациентов с двух лет. Ввиду расширения когорты нуждающихся компания строит в Японии новый производственный объект, сообщает Fierce Pharma.

С 2014 года лекарство применяется в США для лечения лиц с иммунодефицитом с 17 лет. Его вводят подкожно раз в месяц. Изначально разработка принадлежит компании Baxter. В 2016 году ее владельцем стала Shire, купив подразделение Baxter, два года спустя Takeda приобрела Shire и получила препарат HyQvia.

Новый завод Takeda, который расположится в Осаке, позволит увеличить мощности компании по заготовке крови и производству плазмы почти в пять раз (иммуноглобулин изготавливается из крови). В строительство и оснащение планируется вложить 100 млрд иен ($765 млн).

Ранее в СМИ появилась информация о возможной продаже российского завода Takeda, который располагается в Ярославле. В компании этот слух не подтвердили.

gxpnews