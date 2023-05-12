В Англии фармацевтам разрешат выписывать рецепты на ЛП в некоторых случаях

Правительство Великобритании наделит провизоров в аптеках правом выписывать рецепты на препараты против распространенных заболеваний, в том числе простудных, а также инфекций мочевыводящих путей. Больные смогут получить лекарство в аптеке по рекомендации фармацевта, минуя стадию обращения к врачу общей практики (терапевту) за консультацией. Кроме того, аптекари смогут выписывать женщинам оральные контрацептивы, сообщает Financial Times.

Мера позволит сократить нагрузку на врачей общей практики в государственных клиниках, входящих в Национальную систему здравоохранения (NHS), и повысить доступность медпомощи, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Планируется, что новые правила начнут действовать уже в конце 2023 года. Согласно прогнозу, нововведения позволят высвободить 15 млн визитов к врачу в течение ближайших двух лет. Как отмечала ранее исследовательская группа The Health Foundation, дефицит врачей общей практики в стране составляет 4200 человек, а без принятия мер к концу десятилетия цифра приблизится к 9000 человек.

В России в апреле приняли законопроект, который устанавливает штрафы за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и усиливает штраф за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Фармацевты, совершившие правонарушение, понесут такую же административную ответственность, как и должностные лица.

gxpnews