Siemens Healthineers прекратит производство роботов – эндоваскулярных хирургов

Немецкий производитель медоборудования Siemens Healthineers откажется от части бизнеса приобретенной за $1 млрд компании Corindus на фоне снижения квартальной прибыли на 30%. Причиной стало, в частности, снижение потребности в поставках тестов для выявления COVID-19, сообщает Reuters.

В январе – марте выручка составила €681 млн ($750 млн), что меньше ожиданий аналитиков (€702 млн). Из-за этого компания откажется от производства роботизированных аппаратов, применяемых в эндоваскулярной кардиохирургии.

Corindus Vascular Robotics Inc основана в 2001 году. Ключевой продукт компании – роботизированная система для чрескожных коронарных вмешательств CorPath GRX, зарегистрированная FDA в октябре 2016 года. В 2019-м Siemens Healthineers приобрела Corindus за $1 млрд.

Несмотря на уход немецкого концерна Siemens с российского рынка в 2022 году, Siemens Healthineers остается в РФ. Компания продолжает поставки медицинского оборудования в страну.

gxpnews