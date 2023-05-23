Количество M&A сделок в аптечном сегменте сократилось вдвое в I квартале

Количество системообразующих сделок в аптечном сегменте в I квартале 2023 года сократилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом аптечный рынок не теряет динамику роста — за год количество аптек увеличилось на 3,5 тыс. Первые две позиции в рейтинге аптечных сетей по объему продаж за год не изменились.

«ФВ» проанализировал системообразующие сделки M&A на аптечном рынке. Согласно данным AlphaRM, таких сделок в первом квартале 2023 года стало вдвое меньше относительно того же периода прошлого года. В целом рынок увеличился за год. С марта 2023 года количество аптек выросло на 3,5 тыс. — до 74,9 тыс. аптек.

Первые две позиции в рейтинге аптечных сетей за год не изменились. Аптечная сеть «Ригла» сохраняет лидерство по объему продаж в сегменте, между тем по количеству точек ее уже опережают «Апрель» и «Имплозия».

«ФВ» также проанализировал регионы России с максимальным ростом и сокращением аптек на своей территории.

Фото: Екатерина Погонцева

Вероника Догузова

pharmvestnik