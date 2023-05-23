Поправки к законопроекту о штрафах за нарушение маркировки интернет-рекламы примут до 1 июня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушение требований к маркировке интернет-рекламы. После его вступления в силу штрафы для операторов рекламных данных составят до 700 тыс. руб. При этом игроки рынка до сих пор спорят, что необходимо маркировать, а что — нет.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение требований к маркировке рекламы в интернете. При этом среди участников рынка, включая юристов, по-прежнему нет четкого понимания, какой контент в сети надлежит маркировать, а какой — нет.

После вступления в силу поправок в КоАП РФ штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб., а для операторов рекламных данных — до 700 тыс. руб. Поправки к законопроекту можно представить до 1 июня.

«Нам не хватает четких, понятных правил в части маркировки рекламы, — рассказал директор Департамента правовой экспертизы X5 Group Алексей Агапов в ходе ПМЮФ. — Есть такие требования закона о рекламе, которые совершенно легко исполнить, когда ты размещаешь щит на трассе, но которые не помещаются в экранчик смартфона. При этом требования к уличной рекламе и рекламе в смартфоне абсолютно одинаковые».