В США одобрили еще один спрей против последствий передозировки опиоидами

FDA разрешило к реализации назальный спрей производства американской Opiant Pharmaceuticals, который предназначен для снятия последствий передозировки опиоидами. В марте компанию Opiant за $145 млн купил британский производитель препаратов для лечения опиоидной зависимости Indivior.

Рецептурный препарат под названием Opvee (налмефен) можно применять с 12 лет. Он действует быстрее, чем широко используемый для снятия жизнеугрожающих побочных эффектов от передозировки “Налоксон”, и дольше сохраняет эффект. Indivior рассчитывает запустить Opvee в оборот не раньше октября 2023 года.

Компания Opiant также является первоначальным владельцем спрея Narcan (сейчас принадлежит Emergent Biosolutions), который так же применяется для купирования передозировки опиоидами. В марте 2023 года FDA одобрил безрецептурную продажу препарата.

На протяжении нескольких лет в США продолжается опиоидный кризис. От передозировки наркотическими средствами только в 2021 году в стране умерли более 100 тысяч человек, что побудило администрацию американского президента Джо Байдена расширить доступ к таким препаратам-антидотам, как Narcan.

gxpnews