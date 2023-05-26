Для получения субсидий на сертификацию товаров на внешних рынках изменили требования

Правительство опубликовало постановление, изменившее требования к компаниям для получения ими субсидий на сертификацию продукции на внешних рынках. Минимальная доля иностранного капитала в них снизилась с 50 до 25%. Также субсидии теперь можно получить на компенсацию всех расходов организаций на сертификацию продукции за рубежом.

Правительство ужесточило требования к организациям для получения субсидий на сертификацию продукции на внешних рынках. Минимальная доля иностранного капитала в таких компаниях не должна превышать 25%. Ранее она могла достигать 50%. Соответствующее постановление № 780 от 18.05.2023 опубликовано 19 мая на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно постановлению, теперь субсидии можно получить на компенсацию всех произведенных на сертификацию расходов: в соответствующих пунктах фразу «часть затрат» заменили на «расходы». Правительство отменило ограничение на подачу только одной заявки в календарный месяц. Документ также определил сроки размещения на едином портале бюджетной системы сведений о субсидии: не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о федеральном бюджете.

Правительство также установило временные границы, в пределах которых заявители смогут обратиться за компенсацией расходов, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках:

не ранее года, предшествующего текущему финансовому году, и не позднее 30 июня текущего финансового года;

не ранее трех календарных лет, предшествующих текущему финансовому году, и не позднее 30 июня текущего финансового года.

Кроме того, правительство изменило и другие сроки. Так, для участия в отборе на получение субсидии компания должна предоставить заявку не позднее 15 августа текущего финансового года (ранее было не позднее 15 сентября). «Российский экспортный центр» по итогам проверок направляет в Минпромторг заключение о возможности предоставления субсидии в срок не позднее 10 сентября (раньше — 10 октября).

Ранее правительство ужесточило правила отбора для получения субсидий на производство средств реабилитации. Минимальная доля иностранного капитала в российских компаниях снизилась и теперь не должна превышать 25%. Такие же изменения были внесены в правила предоставления льготного кредитования системообразующим предприятиям промышленности и торговли.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik