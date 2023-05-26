В Госдуме предложили создать реестр операторов по обращению с медотходами

Для работы с медотходами класса «А» будет использована инфраструктура по обращению с ТКО, с ними будут работать привычные региональные операторы. Но это не распространяется на отходы классов «Б» и «В» после обеззараживания, говорится в законопроекте. «Такие отходы нецелесообразно сортировать из-за малого количества вторичных ресурсов, которые могут быть извлечены», – говорится в пояснительной записке. Кроме того, люди, работающие на сортировке, рискуют заразиться инфекционными и другими заболеваниями, если медотходы обеззаражены ненадлежащим образом.

Это утверждение противоречит положениям законопроекта, внесенного в Госдуму в апреле. Тогда медотходы классов «А», а также «Б», «В», «Г» предложили приравнять к другим отходам производства и потребления после обеззараживания и паспортизации, что позволило бы работать с ними традиционным «мусорным» операторам. Документ получил отрицательный отзыв правового управления аппарата Госдумы и был отозван тогда же, 23 мая. Управление посчитало, что законопроект потребует дополнительных расходов: клиники должны будут платить за негативное воздействие на окружающую среду, а в случае государственного медучреждения это средства федерального бюджета или Фонда ОМС. Значит, законопроект надо согласовывать перед внесением в Госдуму с Правительством РФ.

Новая же версия документа предполагает, что с медицинским мусором классов «Б», «В» и «Г» (за исключением I и II классов опасности) будут работать операторы по обращению с медотходами. При этом речь не идет об институте региональных операторов, как в системе по обращению с ТКО. Операторы по медотходам войдут в специально создаваемый реестр, который будут вести регионы на основании выдаваемых Роспотребнадзором заключений. Клиники смогут заключить договоры на обращение с медотходами этих классов только с участниками реестра.

Законопроект также регламентирует, что операторы смогут передавать отходы для обезвреживания, утилизации и захоронения только на площадки из еще одного специально создаваемого реестра. Клиники будут отчитываться Роспотребнадзору об объеме образованных и переданных медотходов, а операторы – о том, как их утилизировали.

Отдельные виды медотходов класса «Г» будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности, класса «Д» – национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

В законопроекте также прописаны приоритетные способы утилизации. Обеззараживать медотходы предпочтительнее физическими, нежели химическими методами. Термическое обезвреживание имеет приоритет над другими методами обезвреживания и захоронения.

Медотходы не относятся к отходам производства и потребления (89-ФЗ). Обращение с медотходами в клиниках регулируется 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и специальным СанПиНом. Но эти документы не регламентируют, что происходит с отходами после их передачи транспортирующей организации.

С медотходами класса «А» часто работают региональные операторы по обращению с ТКО, и это их право подтверждалось в судах. Отходы же классов «Б», «В» и «Г» нередко попадают на несанкционированные свалки, а их вывозом из медучреждений зачастую занимаются компании, не имеющие необходимых технических средств и квалификации, поскольку эта деятельность не лицензируется (за исключением опасных отходов).

По данным Минздрава России, в 2021 году затраты по обращению с медицинскими отходами составили 9,2 млрд рублей, из которых 6,9 млрд рублей пришлись на средства ОМС, а еще на 2 млрд рублей были проведены за счет субвенций ФОМС. Региональные бюджеты потратили 1,7 млрд рублей, а еще 0,6 млрд рублей было потрачено из средств ДМС и платных услуг.