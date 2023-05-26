Purdue Pharma продаст безрецептурный бизнес для выплат компенсаций жертвам опиоидного кризиса

Purdue Pharma продаст бизнес безрецептурных препаратов за 397 млн долл. Вырученные деньги компания может потратить на помощь больным с опиоидной зависимостью.

Purdue Pharma получила разрешение суда на продажу своего бизнеса в области потребительских товаров Avrio Health за 397 млн долл. дочерней компании Arcadia Consumer Healthcare. Об этом сообщает Reuters.

Параллельно Purdue проходит процедуру банкротства, заявление о котором компания подала в 2019 году для урегулирования тысячи судебных исков, связанных с болеутоляющим препаратом OxyContin. Истцы утверждали, что компания использовала неправомерные методы продвижения препарата на рынке и спровоцировала эпидемию опиоидной зависимости, которая за два десятилетия унесла жизни более 500 тыс. американцев.

Комитет кредиторов Purdue подталкивает компанию к использованию выручки от продажи Avrio Health для выплат компенсаций жертвам опиоидного кризиса и финансирования программы лечения зависимости. Адвокат компании Эли Воннегут заявил, что Purdue поддерживает такое использование средств. Avrio Health никогда не участвовала в опиоидном бизнесе Purdue. Согласно судебным документам, компания продает безрецептурные антисептики и слабительные средства.

Reuters пишет, что попытки Purdue урегулировать иски с помощью банкротства натолкнулись на множество возражений и апелляций. Участники процесса полагали, что компания хочет защитить владельцев, семью Саклер, от юридического преследования в обмен на выплату с их стороны в размере 6 млрд долл.

Purdue урегулировала большинство возражений против своего плана. Однако служба по надзору за банкротством Министерства юстиции США продолжает утверждать, что Саклеры не могут получить защиту по причине банкротства их компании. Апелляционный суд США пока не вынес окончательного решения по этому вопросу.

Николай Соколов

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