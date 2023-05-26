Компании «Ирвин 2» и «Фармстандарт» поставят препараты для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги двух аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов «Розлитрек» (МНН энтректиниб) и «Спинраза» (МНН нусинерсен). Компании «Ирвин 2» и «Фармстандарт» единственные подали заявки на участие в аукционах. Контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|1260,00 капс. (шт.)
|5041,66
|6 352 491,60
|ООО «Ирвин 2»
|2
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|195,00 (мл)
|868 233,06
|169 305 446,70
|АО «Фармстандарт»