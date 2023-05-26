Компании «Ирвин 2» и «Фармстандарт» поставят препараты для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги двух аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов «Розлитрек» (МНН энтректиниб) и «Спинраза» (МНН нусинерсен). Компании «Ирвин 2» и «Фармстандарт» единственные подали заявки на участие в аукционах. Контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 1260,00 капс. (шт.) 5041,66 6 352 491,60 ООО «Ирвин 2» 2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 195,00 (мл) 868 233,06 169 305 446,70 АО «Фармстандарт»

gxpnews