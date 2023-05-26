«Здравсити» первым в Москве запустил пилотную доставку рецептурных препаратов

Маркетплейс «Здравсити» первым в Москве получил лицензию на онлайн-продажу рецептурных препаратов в рамках эксперимента. Пилот действует с 1 марта. В Белгородской области первой поставлять лекарства начала «Сбер Еаптека».

Росздравнадзор выдал лицензию «Здравсити» на доставку рецептурных лекарств в Москве в рамках эксперимента. Разрешение было получено накануне, 24 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. По словам генерального директора «Здравсити» Бориса Попова, пилотный проект позволит фармрознице улучшить пациентский сервис и усилить контроль за обращением рецептурных лекарств.

«Безусловно еще предстоит большая работа по развитию и продвижению технологий электронного рецепта. Тем не менее, Москва — самый емкий рынок. Результаты работы с ЕМИАС в течение года позволят оценить перспективы интеграции «Здравсити» с операторами других регионов, участвующих в эксперименте. В ближайших планах — объединение с аптечной розницей, чьи аптечные пункты подключены к ЕМИАС», — отметил генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов официально стартовал 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН. Эксперимент продлится три года.

Ранее «ФВ» писал о том, что эксперимент начался в указанный срок лишь формально. Как заявлял один из источников, к нему не были разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие все необходимые для доставки процессы. Теперь нужные документы были приняты, и участники рынка перешли к стадии подачи заявок в Росздравнадзор и выдаче разрешений на доставку.

В конце марта Белгородская область стала первым регионом, в котором начали доставлять рецептурные лекарства в рамках эксперимента. Соответствующее разрешение получила «Сбер Еаптека». Сообщалось, что сеть также готовится к запуску доставки рецептурных лекарств в Москве и Московской области.

Накануне на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин сообщил, что всего в рамках эксперимента в московском регионе было отпущено 24 лекарственных препарата.

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Артем Косенок

Екатерина Погонцева

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