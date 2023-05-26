В дистрибьюторе «Профитмед» суд ввел процедуру наблюдения

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении дистрибьютора «Профитмед». Проблемы у компании начались в 2022 году. Сумма исковых требований составляет около 2 млрд руб. Эксперты прогнозируют банкротство компании.

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Профитмед». Об этом говорится в материалах дела на сайте суда, пишут «Ведомости». Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Издание отмечает, что проблемы у «Профитмеда» начались в конце 2022 года. Его контрагенты начали массово обращаться в суды с требованием вернуть долги. По данным СПАРК, в прошлом году к компании было подано в общей сложности 38 исков на 541 млн руб. В 2023 году число таких заявлений увеличилось еще на 115, а сумма требований выросла на 1,9 млрд руб. Среди крупнейших истцов «Аресбанк», который принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Банк добивается возврата более чем 570 млн руб.

В январе этого года научно-производственная коммерческая фирма «Эклиф» попросила признать «Профитмед» банкротом. Позже к ее иску присоединились Сбербанк, банки «Союз» и «Зенит». Представитель последнего сообщил, что финансовая организация предпринимала попытки урегулировать претензии в досудебном порядке, но позиция бенефициара и менеджмента «Профитмеда» вынудила ее обратиться в суд. Запросы другим кредиторам остались без ответов. Получить комментарии представителей «Профитмеда» не удалось.

Почему фармдистрибьютор резко перестал платить своим контрагентам, изданию узнать не удалось. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что «Профитмед» вряд ли сможет рассчитаться с кредиторами. Согласно последней бухгалтерской отчетности компании, за прошлый год размер ее активов сократился на 30%, а выручка упала на 20%, отмечает управляющий партнер «Аверты групп» Алексей Шаров. Об этом же говорит и управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Она обращает внимание, что по итогам 2022 года «Профитмед» зафиксировал чистый убыток в размере 8,8 млрд руб.

«Профитмед» основан в 1994 году. Среди учредителей компании по данным на 2002 год были Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит хауз» (один из ее основателей — Виктор Харитонин), председатель Совета директоров самого фармдистрибьютора Евгений Стригас и др. Сейчас акционеры компании скрыты.

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Артем Косенок

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