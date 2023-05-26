СМИ сообщили о прекращении поставок контактных линз J&J

Минпромторг пообещал рассмотреть возможность включения контактных линз в параллельный импорт. СМИ со ссылкой на участников рынка сообщили, что крупнейший их производитель Johnson & Johnson уведомил о прекращении поставок из-за санкций.

Один из крупнейших поставщиков Johnson & Johnson уведомил ритейлеров об остановке импорта контактных линз. Об этом пишет «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка. На запрос «ФВ» в компании не ответили. На прошлой неделе Минпромторг США ввел новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе и контактные линзы. При этом прямых ограничений на поставки нет, для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии.

Компания J&J доминирует на российском рынке с долей 40—50%, считают владельцы салонов оптик. В ее портфеле например, есть бренды Acuvue Oasys и TruEye. Их стоимость на этом фоне выросла в несколько раз, пишет издание со ссылкой на telegram-каналы.

В качестве альтернативы американским линзам есть российские, но по разным оценкам на внутренних производителей приходится только 10—15% рынка. При этом некоторые компании указывают, что изготавливают линзы из материалов, привезенных из Великобритании и США. Также среди альтернативных вариантов есть китайские и корейские медизделия, однако их также немного, пишет издание.

Минпромторг России пообещал оперативно рассмотреть вопрос включения контактных линз в перечень товаров для параллельного импорта, пишет «Интерфакс». В ведомстве также сообщили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз («искусственный хрусталик» — их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребности России. Мягкие линзы, которые поставляются на экспорт, производят семь отечественных компаний. Производством жестких линз в России занимаются четыре компании, отметили в министерстве.

Год назад, как писал «Коммерсантъ», на фоне логистических проблем Johnson & Johnson также прекратила поставки всех типов линз, позднее они возобновились.

Позднее Росздравнадзор сообщил, что компания ООО «Джонсон & Джонсон» уведомила 27 октября 2022 года о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия «Линзы контактные 1-DAY ACUVUE® ТruЕуе® with HYDRACLEAR® 1» (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца I квартала 2023 года.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik