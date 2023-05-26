Правительство приняло концепцию технологического развития до 2030 года

Правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года. В документе зафиксированы вызовы, с которыми столкнется Россия в эти годы, а также разработаны цели и индикаторы достижения самой концепции.

Правительство приняло концепцию технологического развития до 2030 года. Соответствующее распоряжение № 1315-р от 20.05.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В документе зафиксированы угрозы и вызовы, с которыми столкнется Россия за эти годы. В их числе: недостаточная способность национальной экономики адаптироваться к глобальным трендам, имеющим системный характер, отставание от наиболее развитых стран в темпах инновационно ориентированного экономического роста, отток талантов и высококвалифицированных кадров за рубеж, разрыв производственных цепочек под действием санкций.

Согласно документу, к 2030 году страна должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Предполагается, что в стране будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной регуляторной среде. Кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, в том числе медицинского оборудования. Доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.

У каждой из целей концепции есть индикаторы, которые позволят судить о ее достижении. Так, для обеспечения технологического суверенитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели — в 1,5 раза. Также к 2030 году объем инновационных товаров, работ и услуг должен вырасти в 1,9 раза, а число патентных заявок — в 2,4 раза.

Также по каждой цели определены основные механизмы ее достижения. Это формирование сквозных технологических приоритетов для науки, образования и для отраслей экономики, фокусировка на собственных линиях разработки технологий, ключевых узлов и комплектующих, опора на новые организационные формы взаимодействия науки, образования и бизнеса, это развитие инфраструктуры трансфера технологий в экономику и кадровое обеспечение. План мероприятий по реализации концепции разработает Минэкономразвития и Минобрнауки.

В апреле правительство определило 13 приоритетных направлений по обеспечению технологического суверенитета. В перечень включены отрасли, где уровень локализации производства составляет менее 50%. Кроме того, туда попали отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета. Среди них фармацевтика, медицинская и химическая промышленность.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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