Neuralink Илона Маска получила одобрение на испытания нейрочипов на людях

В Neuralink отметили, что одобрение со стороны FDA «представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит технологии помочь многим людям». Пока подробной информации о предстоящих КИ в компании не раскрывают.

По мнению Маска, мозговые имплантаты позволят вылечить целый ряд болезней, среди которых – ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения, а также обеспечат просмотр веб-страниц и «телепатию» для людей с ограниченными возможностями здоровья (например, с параличом). Илон Маск отметил, что настолько уверен в безопасности своих устройств, что готов установить чипы своим детям.

О том, что Neuralink может начать испытания на людях, сообщалось еще в 2019 году. Однако одобрение FDA компания запросила только в начале 2022 года. Тогда в управлении отказали в проведении КИ, отметив, что существуют вопросы к безопасности литиевой батареи устройства, возможной миграции проводов имплантата в другие области мозга. Были также опасения, что при удалении чипа может повредиться мозговая оболочка.

Были ли решены эти вопросы перед одобрением проведения КИ, в компании не сообщают.

В начале 2022 года Neuralink начала поиск директора по клиническим испытаниям на людях. На этой должности соискателю необходимо вести коммуникацию с врачами и инженерами, а также участниками первых КИ.

Власти США в декабре 2022 года начали федеральное расследование в отношении стартапа Маска из-за возможной гибели 1,5 тысячи животных (овец, свиней и обезьян), на которых тестировали чип. Затем, в мае 2023 года, законодатели США призвали провести расследование, чтобы выяснить, способствовал ли состав наблюдающей за испытаниями на животных комиссии «неудачным и поспешным экспериментам». Отдельное расследование на предмет возможных нарушений прав животных находится на контроле управления генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США.