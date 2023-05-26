Иван Коноплянников из «ФармЭко» перешел в «Россиум»

Телеграм-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источники сообщает, что Коноплянников будет курировать дистрибьютора «Джи Ди Пи» и производственные активы «Россиума» и «Региона» в фармацевтике, в том числе петербургский завод «Самсон-Мед» в Белоруссии. Также в ведении Коноплянникова – аптечная сеть «36,6», его уже представили топ-менеджменту.

Осенью 2022 года холдинг «Доминанта», близкий «Россиуму» и «Региону», выкупил «Джи Ди Пи» у Владимира Нестеренко. Раньше «Джи Ди Пи» принадлежал сети «36,6». Среди акционеров «36,6» были структуры, близкие «Региону». Текущий состав владельцев не раскрывается.

Группы «Регион» и «Россиум» объединяют свои бизнесы с 2019 года. Концерн «Россиум» на 93,14% принадлежит холдинговой компании «Доминанта». Бенефициары 60% «Доминанты» – закрытые паевые инвестиционные фонды «Партнерство» и «Объединение», управляемые компанией «Регион девелопмент».

Иван Коноплянников в 1993 году окончил Российский государственный медицинский университет, получил MBA в РЭА им. Плеханова. С 2003 по 2015 год работал первым замгендиректора «Верофарма», затем стал первым заместителем председателя правления ГК «ФармЭко». В мае 2018 года назначен председателем правления группы. Покинул пост в декабре 2022 года.