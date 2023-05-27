Препарат Pfizer против COVID получил полное одобрение в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в четверг полностью одобрило Paxlovid пероральное противовирусное ЛС от COVID-19 производства компании Pfizer. Это даст возможность компании продавать препарат по рыночным ставкам после сокращения государственных поставок США.

По данным FDA, Paxlovid способен предотвратить 1500 смертей и 13 тысяч госпитализаций каждую неделю. По данным AP, в США по-прежнему еженедельно регистрируется около 4000 смертей от COVID-19 и 35 тысяч госпитализаций. По данным Департамента здравоохранения и социальных служб США, около 4 млн доз Paxlovid доступны в аптеках и у поставщиков медицинских услуг по всей стране на бесплатной основе. Кроме того, правительство США имеет запас в 9,6 млн доз.

Как только эти запасы закончатся, правительство рассчитывает перевести распространение Paxlovid на коммерческую основу. Это означает, что Pfizer будет продавать Paxlovid напрямую поставщикам медицинских услуг по цене, которую компания пока не раскрывает.

В 2021 году FDA выдало разрешение на экстренное применение препарата. Также сообщалось, что среди возможных побочных эффектов Paxlovid перечислены нарушение вкусовых ощущений, диарею, высокое артериальное давление и мышечные боли. Использование препарата у людей с неконтролируемой или недиагностированной инфекцией ВИЧ-1 может привести к лекарственной устойчивости ВИЧ-1.

Тем не менее, доходы Pfizer от продаж Paxlovid в первом квартале 2023 года не совпали с прогнозом аналитиков, превысив его практически в полтора раза ($4,1 млрд против $2,7 млрд).

gxpnews