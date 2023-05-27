Путин поручил проработать вопрос снятия запрета на вывоз из РФ запчастей для медтехники

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минздраву и другим профильным ведомствам проработать вопрос о снятии запрета на вывоз из России запасных частей и комплектующих для медицинской техники. В настоящий момент этот аспект регулируется постановлением правительства №311 от 8 марта 2022 года.

“Я думаю, что понятно, в связи с чем было принято это постановление, №311, – с тем, чтобы на территории страны нашей, с учетом ограничений, которые ввели наши недоброжелатели, все-таки был необходимый набор инструментария, техники, препаратов и так далее. Ситуация стабилизируется, мы видим все. Мы не должны ставить своих производителей в сложное положение перед вашими контрпартнерами. Я попрошу министерство здравоохранения и другие ведомства продумать это и внести соответствующие предложения”, – сказал Путин в пятницу на встрече с членами “Деловой России”.

Член генерального совета, президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов, член совета директоров АО “БАРС Груп” Алексей Мартынов в ходе дискуссии указал на то, что предприниматели сталкиваются с проблемами из-за постановления правительства №311, которое ограничивает вывоз медицинских изделий и запчастей для них за пределы РФ. Он пояснил, что для исполнения гарантийных и сервисных обязательств производители медицинской техники ввозят запчасти, однако российские сервисные компании фактически не могут вернуть производителям детали, которые заменили, из-за сложности процедуры согласования вывоза. Аналогичные проволочки возникают с образцами медицинских изделий, которые ввозятся в Россию для регистрации с обязательным условием обратного вывоза. Мартынов попросил Путина дать поручение о выводе из-под действия указанного постановления запчастей и комплектующих для ремонта медтехники и образцов медизделий, которые ввозятся для государственной регистрации.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ответил, что министерство проработает вопрос вывоза запчастей и комплектующих с Минэкономразвития РФ и Федеральной таможенной службой. “По многим запасным частям мы сейчас приняли такое решение, что в случае, если отечественная промышленность выпускает запасные части, которые могут подходить, после определенного тестирования мы разрешаем это обращение. Росздравнадзор сегодня своими лабораториями это уже делает – это правильное направление”, – добавил он.

“Михаил Альбертович, я вас попрошу с коллегами из правительства согласовать и то, что нужно, сделать, чтобы распечатать это движение и помочь коллегам. Надо сделать”, – сказал Путин, обращаясь к Мурашко. При этом глава государства подчеркнул, что нужно “занимать ниши на собственном рынке, работать активно, но не ограничиваться только работой здесь, в стране”. “Если мы хотим быть самодостаточными и эффективными, нам нужно осваивать внешние рынки. Нужно помогать это делать и каких-то ненужных ограничений не вводить”, – добавил он, отметив, что помнит, как согласовывали решение на запрет вывоза, но сейчас “ситуация меняется, меняется, слава богу, в лучшую сторону, стабилизируется”.

Ранее Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и генеральному директору АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлане Чупшевой создать условия для расширения производства протезов конечностей и поддержать предприятия в этой сфере.

gxpnews